В Воложинском районе разбился 37-летний мотоциклист

Новости Беларуси. Еще одна авария в Воложинском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

37-летний мотоциклист не справился с управлением, перевернулся и погиб на месте. Его пассажирка, 24-летняя витебчанка, доставлена ​​в больницу.

В Минском районе при проведении канализации двух мужчин засыпало землей

Госавтоинспекция обращает внимание водителей: за-за перепадов погоды асфальтовое покрытие становится скользким. В это межсезонье нужно быть очень осторожными и правильно выбирать скорость.