«Чтобы люди не проходили мимо чужой беды». Сотрудник МЧС Василий Гладкий спас людей из упавшего в водоём автомобиля

Легковой автомобиль, который двигался рядом с Василием, вдруг вылетел с трассы в водоем. Увидев ДТП и задымление машины, мужчина вместе с женой разблокировал двери автомобиля и спас пассажиров до приезда скорой помощи и коллег из МЧС.

Василий Гладкий, начальник караула пожарной аварийно-спасательной части № 1 Молодечненского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям:

Если бы водоем не был спущен, а был наполнен, то, скорей всего, помочь я бы никак не смог: машина просто-напросто бы утонула.

Всё то время, пока я доставал людей, мимо проезжали автомобили. С некоторыми водителями я даже встретился взглядами, но они проехали мимо. Хотелось бы сказать, чтобы люди не проходили мимо чужой беды сегодня. Тогда не пройдут завтра мимо их.