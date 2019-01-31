Белоруска и двое её сыновей погибли на пожаре в Ливане

Новости Беларуси. На пожаре в Ливане погибла белоруска и ее сыновья.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на Министерство иностранных дел, происшествие случилось двадцать восьмого января в частном доме в городе Джуния. Причиной случившегося, по предварительной версии, является неосторожное обращение с электронагревательным прибором.

Во время пожара погиб 4-летний мальчик, который также является гражданином Беларуси.

36-летняя женщина с 8-летним старшим сыном были госпитализированы. Они скончались тридцатого января в больнице.

Похороны белорусов состоятся в Ливане, куда уже прибыли родственники семьи.

Посольство Беларуси в Сирии, которое курирует данный регион, и почетное консульство Беларуси в Ливане взаимодействуют с компетентными органами страны для урегулирования необходимых формальностей.