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Белоруска и двое её сыновей погибли на пожаре в Ливане

31 января 2019 10:00
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Новости Беларуси. На пожаре в Ливане погибла белоруска и ее сыновья.  

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на Министерство иностранных дел, происшествие случилось двадцать восьмого января в частном доме в городе Джуния. Причиной случившегося, по предварительной версии, является неосторожное обращение с электронагревательным прибором.  

Во время пожара погиб 4-летний мальчик, который также является гражданином Беларуси.  

36-летняя женщина с 8-летним старшим сыном были госпитализированы. Они скончались тридцатого января в больнице.  

Похороны белорусов состоятся в Ливане, куда уже прибыли родственники семьи.  

Посольство Беларуси в Сирии, которое курирует данный регион, и почетное консульство Беларуси в Ливане взаимодействуют с компетентными органами страны для урегулирования необходимых формальностей.  

# Пожар # происшествия

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