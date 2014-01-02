Белорус, находившийся 6 лет в международном розыске, экстрадирован на родину из Болгарии

Новости Беларуси. Белорус, который шесть лет находился в международном розыске, экстрадирован на родину. Подозреваемого в совершении разбойного нападения в Минске передала болгарская сторона.

В течение этого времени мужчина скрывался на территории разных государств, в том числе Испании, Португалии, странах Африки. Беглец был задержан 20 сентября болгарской погранслужбой при попытке пересечь границу с Румынией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Шкадинский, начальник отдела Интерпола в Республике Беларусь:

Фигурант 1982 года рождения разыскивался Центральным РУВД Минска по линии Интерпола с 2007 года за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 207 Уголовного Кодекса Республики Беларусь «Разбой». Согласно материалам уголовного дела, вблизи Долгиновского тракта в Минске, на пустыре, он напал на свою жертву, жестоко избил ее и отнял мобильный телефон.