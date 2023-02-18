6 человек убиты во время стрельбы в США. Вооруженный мужчина открыл огонь на заправке

Новости США. Шесть человек убиты в результате стрельбы в США. Трагедия произошла в маленьком городке Аркабутла на севере штата Миссисипи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Там вооруженный винтовкой и двумя пистолетами мужчина расстрелял посетителей заправки и магазина. Затем злоумышленник вошел в соседний дом и убил двоих человек. А после этого принялся расстреливать проезжающие мимо машины. 52-летнего подозреваемого смогли задержать недалеко от его дома после непродолжительной автомобильной погони. Сообщается, что он даже не сопротивлялся полиции при задержании. Мотивы злоумышленника пока неизвестны.