У детей – ожоги 30 % тела: медики о состоянии мальчиков, пострадавших от взрыва в Барановичах

Новости Беларуси. В Лепельском районе 6-летний ребенок получил ожоги, бросив горящую спичку в канистру из-под бензина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Все произошло во дворе собственного дома в считанные секунды. Сейчас ребенок находится в местной больнице. А минские врачи тем временем борются за жизни детей из Барановичей. Трое мальчиков пострадали от взрыва аэрозольного баллончика. ЧП случилось вечером 8 июля. У пострадавших – ожоги 30 % тела.

Дмитрий Боярович, СТВ:

Трагедия произошла в Барановичах. Несколько детей играли во дворе, и вдруг решили проверить: что будет, если бросить аэрозольный баллончик в огонь. Произошел взрыв. Результат такой шалости оказался плачевным. Сейчас дети находятся в Минской больнице скорой помощи. Один из ребят сразу после взрыва убежал, его доставили в местную больницу родители. Двоим вызвали скорую очевидцы. В течение двух часов детям пытались помочь в госпитале Барановичей. Затем было принято решение доставить пострадавших в Минск на специальных реанимобилях.

У всех троих – ожоги до трети поверхности тела. Один ребенок находится на аппарате искусственной вентиляции легких. Лариса Золотухина, заведующий отделением анестезиологии и реанимации ожоговых больных Минской городской больницы скорой медицинской помощи:

Все дети сегодня были перевязаны в операционной под наркозом. Всем выполнена санация ран, первичная хирургическая обработка. Уточнена площадь. У всех есть ожоги лица, ожоги рук и ног. Они были в шортах и в майках, незащищенные участки пострадали. Всем проводится комплексное лечение. Ребенка, который на АИВИл, мы планируем разбудить и экстубировать.