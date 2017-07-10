У детей – ожоги 30 % тела: медики о состоянии мальчиков, пострадавших от взрыва в Барановичах
Новости Беларуси. В Лепельском районе 6-летний ребенок получил ожоги, бросив горящую спичку в канистру из-под бензина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Все произошло во дворе собственного дома в считанные секунды. Сейчас ребенок находится в местной больнице. А минские врачи тем временем борются за жизни детей из Барановичей.
Трое мальчиков пострадали от взрыва аэрозольного баллончика.
ЧП случилось вечером 8 июля. У пострадавших – ожоги 30 % тела.
Дмитрий Боярович, СТВ:
Трагедия произошла в Барановичах. Несколько детей играли во дворе, и вдруг решили проверить: что будет, если бросить аэрозольный баллончик в огонь. Произошел взрыв. Результат такой шалости оказался плачевным.
Сейчас дети находятся в Минской больнице скорой помощи.
Один из ребят сразу после взрыва убежал, его доставили в местную больницу родители. Двоим вызвали скорую очевидцы. В течение двух часов детям пытались помочь в госпитале Барановичей. Затем было принято решение доставить пострадавших в Минск на специальных реанимобилях.
У всех троих – ожоги до трети поверхности тела. Один ребенок находится на аппарате искусственной вентиляции легких.
Лариса Золотухина, заведующий отделением анестезиологии и реанимации ожоговых больных Минской городской больницы скорой медицинской помощи:
Все дети сегодня были перевязаны в операционной под наркозом. Всем выполнена санация ран, первичная хирургическая обработка. Уточнена площадь.
У всех есть ожоги лица, ожоги рук и ног. Они были в шортах и в майках, незащищенные участки пострадали.
Всем проводится комплексное лечение. Ребенка, который на АИВИл, мы планируем разбудить и экстубировать.
У детей сейчас развивается ожоговая болезнь, их состояние стабильно тяжелое. Давать какие-либо прогнозы врачи воздерживаются. Как и говорить о том, смогут ли мальчики восстановиться полностью. При этом медики констатируют: все необходимое для лечения пострадавших есть. Пациенты пробудут в стационаре как минимум месяц.
Дмитрий Боярович:
По предварительной информации, в огонь попал баллон из-под полироли. Это средство используется для полировки автомобилей и крайне огнеопасно. Скорее всего, в действиях детей не было злого умысла.
Однако окончательную оценку произошедшего дадут правоохранители: ведется проверка.