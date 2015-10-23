Балерину Анастасию Волочкову задержали на турецкой таможне с чемоданом хлеба и кильки

Новости России. Известную российскую балерину Анастасию Волочкову задержали на таможне в Турции. В страну она везла бородинский хлеб и банки с рыбными консервами.
Подробности инцидента Анастасия рассказала на своей странице в Instagram.
Новости России. Известную российскую балерину Анастасию Волочкову задержали на таможне в Турции. В страну она везла бородинский хлеб и банки с рыбными консервами.
Подробности инцидента Анастасия рассказала на своей странице в Instagram.
Артистка везла гостинцы друзьям, соскучившимся по рыбным консервам и бородинскому хлебу. Двумя баночками Анастасия не ограничилась. У сотрудников таможни такой груз вызвал подозрения.
Анастасия Волочкова. Источник фото: Instagram
Анастасия Волочкова (орфография и пунктуация автора сохранена):
Меня чуть было не арестовала при получении багажа турецкая таможня.
А причиной всему моя природная отзывчивость. Мои турецкие друзья попросили привезти им нашего русского деликатеса – буханку бородинского хлеба и баночку шпротиков и кильки. По русской традиции угощать, так угощать и, естественно, одной баночкой я не обошлась. Купила так купила. Радовать, так радовать. Пять буханок хлеба и десяток банок рыбных консерв мирно летели со мной на отдых!!! И вот, проплывая на ленте в турецком аэропорту, мой чемодан вызвал внимание таможенников. Они решили, что в чемодане у меня икра и другие непозволительные для ввоза в страну продукты... Ох, плачевно мог закончиться мой отдых и не начавшись. Но спасли меня пуанты, мои фирменные футболки а-ля Волочкова и самое главное, что работники таможни тоже люди и они приходили на мои концерты в Турции. И в этот раз на мое счастье – меня отпустили!
По словам Волочковой, сначала она запаниковала, но очень быстро пришла в себя и отнеслась с юмором к этому недоразумению.
К несчастью, контрабандисты промышляют по всему миру и что только не везут. В сентябре 2014 один горе-перевозчик пытался вывезти черепашек из американского штата Детройт в Канаду. Не придумав ничего лучше, канадец китайского происхождения запихнул бедняг к себе в штаны.