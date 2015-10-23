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39-летний работник «Беларуськалия» получил ожоги лица и глаз при разливе щелочи

23 октября 2015 08:43
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Новости Беларуси. Мужчина доставлен в больницу и находится в состоянии средней тяжести.

Пресс-служба Минского областного управления МЧС:
22.10.2015 в 15-09 спасателям поступило сообщение об утечке щелочи в цехе мембранного электролиза химического комбината возле четвертого рудоуправления ОАО «Беларуськалий». Инцидент произошел во время проведения работ по демонтажу датчика уровня в емкости складского хранения. В результате разлилось 15 тонн раствора щелочи калий гидрата в концентрации 54%. Емкость для хранения вещества – металлическая с бетонным обвалованием, состоит из двух резервуаров. Во время происшествия щелочь попала на лицо электрослесаря предприятия, который тут же добежал до подразделения службы химической и радиационной защиты республиканского отряда спецназначения МЧС, расположенного прямо на территории предприятия. Мужчина получил химические ожоги глаз и лица.

В тот же день течь была устранена, щелочной концентрат разбавлен до безопасной концентрации. 

Технологический процесс в результате происшествия не нарушен.

Причину произошедшего предстоит установить. 

# происшествия # Несчастный случай

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