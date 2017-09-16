В Ивановском районе локомотив протаранил микроавтобус: среди жертв есть дети

Новости Беларуси. Начнём выпуск с трагедии в Брестской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Следственный комитет расследует дело о гибели четырёх человек, в том числе двоих детей, при столкновении микроавтобуса с локомотивом. Напомню, это случилось накануне поздно вечером в Ивановском районе.

Из Лунинца в сторону Бреста движется резервный локомотив. О том, что машина приближается к переезду, говорит сигнал светофора. Его звук можно услышать за сотню метров. Но микроавтобус в это время не сбавляет ход. Шлагбаума на этом переезде нет. Сигнал машиниста перебивает громкий скрежет.

Сергей Тишук, заместитель начальника управления Следственного комитета Республики Беларусь по Брестской области:

В результате дорожно-транспортного происшествия погибли 22-летний водитель, 16-летний парень и два ребенка – брат и сестра 2014-го и 2015-го годов рождения.

После столкновения тела большинства пассажиров оказались впрессованы в металл. Впрочем, в том, что осталось после ДТП, теперь сложно узнать и сам микроавтобус.

Все шестеро находились вот в этом салоне. Сейчас это, по сути, большая груда металла. Тут еще осталась следы краски локомотива. Удар тепловоза был такой силы, что в буквальном смысле смял автомобиль и выбросил его на метров 15 от путей.

Взглянуть своими глазами на искореженный металл осмелились далеко не все из близких. С родственниками на месте жуткой аварии работали психологи.

В это же время в районной больнице за жизни тех двоих, которым повезло немного больше, всю сражаются врачи.

4-летней девочке и 15-летнему подростку первую помощь оказали на месте. Бригада скорой помощи прибыла уже через 10 минут. В больницу их доставили все еще в крайне тяжелом состоянии.

Юрий Ильющенков, главный врач Ивановской центральной районной больницы:

Проводились противошоковые мероприятия. В результате состояние девочки было стабилизировано. Юноша прооперирован и сейчас находится в реанимационном отделении Ивановской ЦРБ.