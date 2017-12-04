В Каменецком районе Audi насмерть сбила пешехода, водитель скрылся

Новости Беларуси. 3 декабря поздно вечером в Каменецком районе водитель сбил пешехода и скрылся.

По информации ГАИ УВД Брестского облисполкома, в городе Высокое неизвестный водитель сбил 37-летнего пешехода. Мужчина сидел на дороге и не был обозначен световозвращающими элементами. Пострадавший скончался на месте.

Водитель скрылся с места происшествия.

Благодаря плану «Перехват» стало известно, что за рулем автомобиля Audi 100 был 40-летний местный житель.

Проводится проверка.

В конце ноября в Лунинецком районе фура сбила 20-летнего парня, который сидел на дороге.