Автобус с российскими туристами разбился в Греции. 4 человека погибли, 23 ранены

Новости Греции. Жертвами ДТП в Греции стали четверо российских туристов. По предварительной информации, водитель автобуса не справился с управлением на скользкой после дождя дороге. На опасном участке скоростной трассы машину занесло и она упала в кювет. От полученных травм на месте аварии погибли двое мужчин и две женщины – все граждане России. Пострадало более 20 человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Известно, что автобус с туристами направлялся в аэропорт. Всего в салоне в момент аварии находились 49 туристов из Петербурга и Самары. На данный момент они доставлены обратно в гостиницу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.