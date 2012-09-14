Прямой эфир

Автобус с российскими туристами разбился в Греции. 4 человека погибли, 23 ранены

14 сентября 2012 09:57
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Греции. Жертвами ДТП в Греции стали четверо российских туристов. По предварительной информации, водитель автобуса не справился с управлением на скользкой после дождя дороге. На опасном участке скоростной трассы машину занесло и она упала в кювет. От полученных травм на месте аварии погибли двое мужчин и две женщины – все граждане России. Пострадало более 20 человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Известно, что автобус с туристами направлялся в аэропорт. Всего в салоне в момент аварии находились 49 туристов из Петербурга и Самары. На данный момент они доставлены обратно в гостиницу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Аварии # Авария автобуса # Авария в Греции

Другие новости рубрики

Все новости
14 сентября 2012 09:49

Авиабомба стала причиной эвакуации 37 человек из одного из зданий в Борисове

14 сентября 2012 06:45

Авиакатастрофа Ан-28 на Камчатке. Основная причина – человеческий фактор

13 сентября 2012 17:59

В яблоневом саду под Жлобином обнаружили 60 кг взрывчатки