Автомобиль сбил 15-летнего велосипедиста на пешеходном переходе в Минске

Новости Беларуси. Легковушка сбила 15-летнего велосипедиста в районе станции метро «Первомайская», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Подросток госпитализирован.
Новости Беларуси. Легковушка сбила 15-летнего велосипедиста в районе станции метро «Первомайская», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Подросток госпитализирован.
По предварительной информации, водитель Renault двигался по улице Ленина со стороны Ульяновской и при повороте направо вблизи дома № 5 на улице Октябрьской сбил подростка, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу на велосипеде. Ребенок с травмами находится в больнице. Проводится проверка.