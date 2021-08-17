Автомобиль сбил 15-летнего велосипедиста на пешеходном переходе в Минске

По предварительной информации, водитель Renault двигался по улице Ленина со стороны Ульяновской и при повороте направо вблизи дома № 5 на улице Октябрьской сбил подростка, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу на велосипеде. Ребенок с травмами находится в больнице. Проводится проверка.