Авария под Минском: водитель Skoda уснула за рулем и врезалась во встречную Suzuki

Новости Беларуси. Авария на выезде из деревни Новый Двор Минского района. Автомобиль Skoda Fabia на закруглении дороги выехал на встречную полосу. В результате чего произошло столкновение с Suzuki SХ4.

Водитель Skoda пояснила, что села за руль после ночного дежурства и в какой-то момент уснула. С переломом предплечья женщина доставлена в больницу.



Водитель второй иномарки не пострадала. Оба водителя и пассажиры были пристегнуты ремнями безопасности, в машинах сработали подушки безопасности.