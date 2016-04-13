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Авария под Минском: водитель Skoda уснула за рулем и врезалась во встречную Suzuki

13 апреля 2016 17:37
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Новости Беларуси. Авария на выезде из деревни Новый Двор Минского района. Автомобиль Skoda Fabia на закруглении дороги выехал на встречную полосу. В результате чего произошло столкновение с Suzuki SХ4.

Авария под Минском: водитель Skoda уснула за рулем и врезалась во встречную Suzuki-1

Водитель Skoda пояснила, что села за руль после ночного дежурства и в какой-то момент уснула. С переломом предплечья женщина доставлена в больницу.

Водитель второй иномарки не пострадала. Оба водителя и пассажиры были пристегнуты ремнями безопасности, в машинах сработали подушки безопасности.

# происшествия # Авария в Минской области # Фотофакт

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