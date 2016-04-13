Опасные игры: в Витебской области школьники катались на крыше поезда, чтобы снять экстрим-видео

Новости Беларуси. С ветерком и административными последствиями. Трое подростков из Витебска катались на крыше поезда. Весь экстрим затем, чтобы сделать видео и выложить его в Интернет. Впрочем, план зацеперов дал сбой. Не учли школьники, что в эти дни проводилось комплексное мероприятие «Пригородный поезд», и все региональные составы сопровождали наряды милиции. Один из них и задержал юных любителей острых ощущений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В милиции капитан Капранов 7 лет, но такая история первая в его практике. 3 подростка забрались на крышу поезда. Так бы и катались, если бы не одно «но»: в тот день состав «Витебск – Орша» сопровождал наряд. Именно правоохранителей насторожил шорох наверху. Почти сразу школьников засекли. Поняв это, мальчики бросились бежать в лес, но побег провалился. При себе у экстремалов была экшн-камера. Опасное видео должны были выложить в Интернет, но снятое сыграло, скорее, против авторов.

Андрей Капранов, участковый инспектор инспекции по делам несовершеннолетних Витебского отдела внутренних дел на транспорте:

Благодаря ей смогли установить всех участников событий, которые произошли 8 апреля 2016 года.

Засветившиеся зацеперы учатся в средних школах Витебска. Ребята давние друзья. Двум мальчикам по 16 лет, одному 17. Но что примечательно, для двоих это «попадание» уже не первое. Это фото сделано в марте. Комментарии здесь излишни.

Елена Янчиленко, помощник Витебского транспортного прокурора:

Данные деяния влекут за собой наложение штрафа в размере от 0,6 до 3-х базовых величин. Данный штраф придется уплатить родителям.

Зацепинг, его еще назвают трейнсёрфинг. Так в чем же фишка езды снаружи?

Нам удалось пообщаться с автором этого видео. Встречу Владислав назначил в месте, где он уже как рыба в воде. Это железнодорожная станция. Зацепингом парень увлекается всего год, но в послужном списке уже четыре сотни проездок с ветерком.

В антураже шпал и электричек беседуем о безопасности.

Зацепер:

Да, бывают случаи. Со мной один мальчик катал. Начал нервничать и случайно при остановке упал. В принципе, это его ошибка, что он не прочитал технику безопасности.

И в то же время все мы с детства знаем: вокзал – далеко не площадка для игр. Жаль, что понимание этой прописной истины приходит не всегда вовремя.

Михаил Кацемба, начальник Минского отряда военизированной охраны Белорусской железной дороги:

Многие молодые люди не знают, что железные дороги относятся к повышенной опасности. При занятии этим экстримом они могут получить серьезные травмы. А если есть контактная связь – получить ожоги, упасть, получить травмы со смертельным исходом.

По этическим соображениям мы не будем показывать вам шокирующие кадры. Ведь и без этого факты берут за живое. Ежегодно на железных дорогах, к примеру, соседней России погибают сотни зацеперов. А буквально 2 дня назад на крыше электрички в Киеве погиб 13-летний мальчик.