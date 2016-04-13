На пешеходном переходе в Слуцке водитель сбил женщину с велосипедом

Новости Беларуси. И начинаем выпуск с аварии, свидетелем которой стала съемочная группа программы «Минщина» на СТВ. Очередная трагедия с участием двухколесного транспорта. На этот раз в Слуцке под колеса авто попала 60-летняя женщина.

Происшествие произошло вблизи деревни Покрашево. Участок трассы здесь ремонтируется, а скорость движения ограничена до 70 километров в час. На пересечении расположен пешеходный переход. Именно здесь и произошла трагедия.

За рулем находился 62-х летний мужчина. Он утверждает, что женщина переезжала опасный участок на велосипеде.

У мужа пострадавшей, который уже через несколько минут прибыл на место трагедии, своя версия: его супруга всегда была дисциплинированной и переходила опасное пересечение только по пешеходному переходу.