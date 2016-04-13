Разоблачение сутенеров в Витебске: для интимных услуг предлагали школьницу

Новости Беларуси. Витебским городским отделом Следственного комитета в отношении мужчин возбуждены уголовные дела по ч.1 ст.171 УК Беларуси (использование занятия проституцией другим лицом) и по ч.2 ст.171 УК Беларуси (использование для занятия проституцией заведомо несовершеннолетнего).

Два сутенера действовали независимо друг от друга в Железнодорожном районе Витебска.

Один из них – 45-летний водитель такси – помимо основного своего заработка (извоза граждан) решил подзаработать. Мужчина поставлял клиентов знакомой проститутке. За свои услуги таксист оставлял себе часть денег из оплаты за сексуальные развлечения.

Другой – 25-летний житель областного центра – продвигал сексуальные услуги с помощью социальных сетей. На странице в соцсети он разместил объявление, в котором предлагал свести желающих с несовершеннолетней девушкой.