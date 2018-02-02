В Минске 20-летняя девушка обворовывала пенсионеров в день пенсии

Новости Беларуси. 20-летняя девушка подозревается в воровстве.

Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, в Первомайское РУВД Минска было подано несколько заявлений о кражах имущества из карманов и сумок. Было установлено, что некоторые кражи могла совершить 20-летняя жительница Борисова.

Целью подозреваемой становились пожилые женщины, а также те, кто забывал закрывать свою сумочку. В отделении почты девушка подмечала женщин, которым выдали пенсию. Получив деньги, многие направлялись за покупками. Злоумышленница следила за жертвами и подгадывала удобный момент. Затем она прикрывала себя шарфом и похищала чужое имущество.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Некоторые члены семьи подозреваемой также имеют судимость за карманные кражи.

Зимой прошлого года в Минском метро была задержана карманница.