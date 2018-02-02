Прямой эфир

В Минске 20-летняя девушка обворовывала пенсионеров в день пенсии

02 февраля 2018 15:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 20-летняя девушка подозревается в воровстве.

Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, в Первомайское РУВД Минска было подано несколько заявлений о кражах имущества из карманов и сумок. Было установлено, что некоторые кражи могла совершить 20-летняя жительница Борисова.

Целью подозреваемой становились пожилые женщины, а также те, кто забывал закрывать свою сумочку. В отделении почты девушка подмечала женщин, которым выдали пенсию. Получив деньги, многие направлялись за покупками. Злоумышленница следила за жертвами и подгадывала удобный момент. Затем она прикрывала себя шарфом и похищала чужое имущество.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Некоторые члены семьи подозреваемой также имеют судимость за карманные кражи.

Зимой прошлого года в Минском метро была задержана карманница.

Женщина уже отбывала наказание за аналогичные преступления – подробности здесь.

# Кража

Другие новости рубрики

Все новости
На теле убитой девочки – более ста гематом. Подробности зверского убийства 2-летнего ребёнка в Слуцке
02 февраля 2018 14:35

На теле убитой девочки – более ста гематом. Подробности зверского убийства 2-летнего ребёнка в Слуцке

У водителя случился сердечный приступ. В Минске автобус с пассажирами врезался в металлическое ограждение
02 февраля 2018 14:34

У водителя случился сердечный приступ. В Минске автобус с пассажирами врезался в металлическое ограждение

От столкновения автобус Москва-Минск перевернулся: что известно об аварии под Смоленском
02 февраля 2018 14:27

От столкновения автобус Москва-Минск перевернулся: что известно об аварии под Смоленском