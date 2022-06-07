Авария на МКАД: водитель из-за плохого самочувствия врезался в водосточную трубу

Новости Беларуси. Плохое самочувствие водителя стало причиной ДТП на МКАД, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Около 10:00 41-летний мужчина за рулем Toyota двигался по внутреннему кольцу со стороны Долгиновского тракта в направлении Цны. Проезжая 47-й километр, автомобиль выехал за пределы проезжей части и наскочил на водосточную трубу.