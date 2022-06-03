Пожару присвоен максимальный ранг сложности. В московском бизнес-центре продолжают искать пострадавших

Новости России. В московском бизнес-центре спасатели продолжают поиски людей, которые могли остаться там во время пожара, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Ранее из горящего здания были эвакуированы 125 человек. Двое из них обратились за медицинской помощью. Пожар вспыхнул утром 3 июня. В огне оказалось около тысячи квадратных метров здания. К тушению привлекли почти 350 человек. Использовалось 100 единиц техники, в том числе три вертолёта. Пожару был присвоен пятый, максимальный ранг сложности. На данный момент возгорание уже локализовано. Как сообщили в МЧС России, причиной стало короткое замыкание в результате неправильного монтажа фасадных систем освещения.