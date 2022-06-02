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ЧП в Витебске: горела автоцистерна с битумом, есть пострадавшие

02 июня 2022 07:10
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Новости Беларуси. Следователи выясняют обстоятельства ЧП в Витебске, где пострадали и госпитализированы три человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На одном из объектов хранения нефтяной эмульсии произошел пожар.  

ЧП в Витебске: горела автоцистерна с битумом, есть пострадавшие-1

Фото, которое вы видите выше, – это не учения МЧС, а реальные масштабы случившегося. Загорелась автоцистерна, наполненная битумом. На ликвидации пожара было задействовано 15 единиц техники МЧС и более 40 сотрудников. Спасателям удалось быстро локализовать возгорание и предотвратить распространение огня на припаркованные машины и соседние резервуары.  

ЧП в Витебске: горела автоцистерна с битумом, есть пострадавшие-4

Сергей Мелешкин, начальник Витебского областного управления МЧС:  
В ходе разбирательств оперативная информация сложилась такая, что частная организация «БалтТрансОйл», которая осуществляет погрузку-разгрузку битумной эмульсии, осуществляла загрузку автоцистерны, в ходе которой произошел взрыв, обрушение подземного резервуара, и, соответственно, пострадали три специалиста этой организации: руководитель, непосредственно водитель цистерны и диспетчер, осуществляющий слив-налив эмульсии.  

# Пожар # происшествия # Сергей Мелешкин # Фотофакт

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