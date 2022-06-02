ЧП в Витебске: горела автоцистерна с битумом, есть пострадавшие

Новости Беларуси. Следователи выясняют обстоятельства ЧП в Витебске, где пострадали и госпитализированы три человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На одном из объектов хранения нефтяной эмульсии произошел пожар.

Фото, которое вы видите выше, – это не учения МЧС, а реальные масштабы случившегося. Загорелась автоцистерна, наполненная битумом. На ликвидации пожара было задействовано 15 единиц техники МЧС и более 40 сотрудников. Спасателям удалось быстро локализовать возгорание и предотвратить распространение огня на припаркованные машины и соседние резервуары.