В Минске столкнулись две маршрутки: среди 11 пострадавших 2 детей

Новости Беларуси. 11 человек 19 октября пострадали в аварии в центре Минска. На проспекте Независимости утром столкнулись два маршрутных такси. Водитель одной из маршруток остановился на красный сигнал светофора. В этот момент в него на скорости врезался другой микроавтобус.

В салонах двух машин находились 14 пассажиров. От удара пострадало большинство из них.

С незначительными травмами и ушибами к медикам обратились 11 человек, в том числе 2 детей,

сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Руслан Тагиров, инспектор отдела по агитации и пропаганде ГАИ ГУВД Мингоисполкома:

В результате ДТП были пострадавшие в обоих автомобилях, включая 2 детей – это 2-месячный младенец и 16-летняя девушка. У одной женщины предварительно перелом. Для уточнения предварительных диагнозов все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения.