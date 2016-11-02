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Очевидец о том, как в Бресте женщина выпала из маршрутки: «Она упала на середине перекрестка»

02 ноября 2016 19:11
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Новости Беларуси. Выпала на ходу из маршрутки! Такое ЧП случилось с пожилой брестчанкой. По предварительным данным, всё случилось, когда автомобиль поворачивал налево.

Дверь микроавтобуса открылась, и жительница Бреста выпала из салона машины прямо на проезжую часть.

Женщина получила серьезные травмы, сейчас она в больнице. Почему дверь пассажирского транспортного средства открылась и кто виноват в этом происшествии? Этими вопросами сейчас занимаются правоохранители, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евгений Крисанов, очевидец происшествия:
Мне загорается зеленый, я имею право трогаться. Одновременно смотрю налево и вижу, что машина с места (с четвертой остановки) резко начинает трогаться, а двери у неё открыты.

И при повороте на улицу Партизанскую вижу, что из этой автомашины выпадает женщина. Она упала на середине перекрестка.

# происшествия # Авария в Бресте # Евгений Крисанов

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