Армен Мартиросян о снятом рейсе «Белавиа»: «Пройдусь по вертикали украинских и европейских судов»

Новости Беларуси. Пассажир, из-за которого вернули борт «Белавиа», обратится в суд. Мы продолжаем следить за историей с принудительным возвратом белорусского боинга. На своей странице в соцсети мужчина сообщил, цитата:

Армен Мартиросян:

Буду подавать иск в суд для оспаривания противоправных действий в отношении меня со стороны украинских властей. Пройдусь по вертикали украинских и европейских судов.

Напоминаем: вечером 21 октября самолет авиакомпании «Белавиа» рейсом Киев-Минск развернули в воздухе без объяснения причин. Борту оставалось 50 километров до белорусского воздушного пространства.

Однако по требованию службы безопасности Украины лайнер отправили в киевский аэропорт «Жуляны».

В противном случае в воздух для перехвата были готовы подняться истребители.

После возвращения самолета в украинскую столицу с рейса сняли гражданина Армении.

Позже в СБУ опровергли информацию об угрозе истребителями и заявили, что всё было в рамках закона. «Белавиа» намерена требовать компенсацию с украинского авиаперевозчика за расходы, связанные с возвратом судна. А накануне на ситуацию отреагировал белорусский МИД. Во внешнеполитическом ведомстве нашей страны

вручили ноту протеста временному поверенному в делах Украины в Беларуси Валерию Джигуну

за действия компетентных органов Украины по принудительному возврату белорусского самолета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.