Пресс-служба метрополитена об эвакуации «Спортивной»: хозяин чемодана так и не объявился

Новости Беларуси. 21 октября в полдень десятки минчан стали свидетелями волнующего зрелища.

Саперно-пиротехническая служба оцепила станцию метро «Спортивная».

Как выяснилось, в переходе бдительные горожане обнаружили подозрительный предмет. Группа разминирования выехала на место сразу после звонка. Станцию временно закрыли, а поезда следовали без остановки.

К счастью, в сумке находились всего лишь личные вещи хозяина забытого чемодана.

Станция начала работать спустя час в прежнем режиме, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Андрей Кузьмин, пресс-секретарь ГП «Минский метрополитен»:

Сегодня, около 12.15 в переходе станции метро «Спортивная» был обнаружен бесхозный чемодан.

Наши сотрудники поступили согласно инструкции: накрыли этот чемодан локализатором взрыва типа «фонтан».

По прибытию саперно-пиротехнической группы было установлено, что чемодан скорее всего забыл кто-то из пассажиров метрополитена и он не представляет опасности.