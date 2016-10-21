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Пресс-служба метрополитена об эвакуации «Спортивной»: хозяин чемодана так и не объявился

21 октября 2016 17:58
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Новости Беларуси. 21 октября в полдень десятки минчан стали свидетелями волнующего зрелища.

Саперно-пиротехническая служба оцепила станцию метро «Спортивная».

Как выяснилось, в переходе бдительные горожане обнаружили подозрительный предмет. Группа разминирования выехала на место сразу после звонка. Станцию временно закрыли, а поезда следовали без остановки.

К счастью, в сумке находились всего лишь личные вещи хозяина забытого чемодана.

Станция начала работать спустя час в прежнем режиме, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Андрей Кузьмин, пресс-секретарь ГП «Минский метрополитен»:
Сегодня, около 12.15 в переходе станции метро «Спортивная» был обнаружен бесхозный чемодан.

Наши сотрудники поступили согласно инструкции: накрыли этот чемодан локализатором взрыва типа «фонтан».

По прибытию саперно-пиротехнической группы было установлено, что чемодан скорее всего забыл кто-то из пассажиров метрополитена и он не представляет опасности.

Хозяин так и не объявился.

# происшествия # Минское метро # Андрей Кузьмин

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