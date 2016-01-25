Педофил Интернетом и сладостями заманивал к себе домой детей

Новости Беларуси. В милицию обратились родители двух десятилетних мальчиков. Они рассказали о том, что на мобильных телефонах их детей сохранены фото- и видеоматериалы интимного характера с участием несовершеннолетних.

Леонид Ушенин, пресс-офицер Октябрьского РУВД:

По итогам проверочных мероприятий оперативниками была установлена личность 40-летнего минчанина, который под предлогом угощения сладостями и предоставления использования бесплатного Интернета приглашал детей к себе домой и совершал развратные действия. Со слов потерпевших, мужчина демонстрировал фото и видео материалы, которые согласно заключению искусствоведческой экспертизы являются порнографическими. Затем злоумышленник раздевался и демонстрировал свои гениталии, и предлагал лечь с ним в кровать.

Мужчина был задержан по месту жительства.

Возбуждены уголовные дела по ч.2 ст.169 («Развратные действия»), ч.3 ст. 343 («Распространение порнографических материалов или предметов порнографического характера») Уголовного кодекса Республики Беларусь.