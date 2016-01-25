Прямой эфир

Педофил Интернетом и сладостями заманивал к себе домой детей

25 января 2016 11:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В милицию обратились родители двух десятилетних мальчиков. Они рассказали о том, что на мобильных телефонах их детей сохранены фото- и видеоматериалы интимного характера с участием несовершеннолетних.

Леонид Ушенин, пресс-офицер Октябрьского РУВД:
По итогам проверочных мероприятий оперативниками была установлена личность 40-летнего минчанина, который под предлогом угощения сладостями и предоставления использования бесплатного Интернета приглашал детей к себе домой и совершал развратные действия. Со слов потерпевших, мужчина демонстрировал фото и видео материалы, которые согласно заключению искусствоведческой экспертизы являются порнографическими. Затем злоумышленник раздевался и демонстрировал свои гениталии, и предлагал лечь с ним в кровать.

Мужчина был задержан по месту жительства.

Возбуждены уголовные дела по ч.2 ст.169 («Развратные действия»), ч.3 ст. 343 («Распространение порнографических материалов или предметов порнографического характера») Уголовного кодекса Республики Беларусь.

# происшествия # Педофилия # Леонид Ушенин

Другие новости рубрики

Все новости
21-летняя американка замёрзла насмерть, выйдя на улицу в шортах и майке
25 января 2016 10:26

21-летняя американка замёрзла насмерть, выйдя на улицу в шортах и майке

36-летний минчанин «заминировал» железнодорожный вокзал
25 января 2016 07:09

36-летний минчанин «заминировал» железнодорожный вокзал

Короткое замыкание стало возможной причиной пожара в минском кафе на улице Казинца
24 января 2016 11:17

Короткое замыкание стало возможной причиной пожара в минском кафе на улице Казинца