36-летний минчанин «заминировал» железнодорожный вокзал

Новости Беларуси. Сообщение о минировании поступило на линию «101» в ночь на 23 января.

В ходе проведенного комплекса мероприятий правоохранители бомбу не обнаружили.

«Минером» оказался неработающий минчанин 1979 года рождения. Мужчина задержан, проводится проверка.

Напомним, на прошлой неделе аналогичный случай произошел в Гродно. Пьяный шутник «заминировал» ночной клуб. Звонок в милицию от неизвестного поступил рано утром. Мужчина сообщил, что в клубе заложено взрывное устройство. Из увеселительного заведения спешно были эвакуированы 48 человек, однако устройство не обнаружено, информация о нем не подтвердилась. Кем оказался лжеминер? Подробности здесь.