21-летняя американка замёрзла насмерть, выйдя на улицу в шортах и майке

Новости США. Девушка скончалась, не дойдя до своего дома несколько метров.

21-летняя Элизабет Лубке выбежала на улицу, даже не захватив с собой свитер. Из одежды на ней – лишь шорты, топ и чулки. На улице в ту ночь было – 21 °C.

Как выяснилось, девушка находилась в состоянии алкогольного опьянения. Бездыханное тело утром обнаружили прохожие.

Со слов родственников, Элизабет не раз оказывалась на больничной койке из-за алкогольной зависимости.

Следователь округа Милуоки Каунти рассказал, что в ночь, когда произошла трагедия, девушка сбежала с вечеринки друзей.

Заявление полиции:

По словам свидетелей, перед уходом Элизабет разругалась с несколькими друзьями из-за несчастной любви. Она накинула на плечи свитер и ушла домой.

Напомним, в минувшие выходные США накрыла снежная буря.

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