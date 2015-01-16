Актриса Римма Маркова скончалась в реанимации Боткинской больницы

Новости России. Народная артистка России Римма Маркова скончалась в Москве на 90-м году жизни. Об этом сообщила дочь актрисы Татьяна.

Еще в октябре 2014 года Римма Маркова была госпитализирована в больницу имени Боткина с экстренным хирургическим диагнозом. Позднее для дальнейшего лечения она была переведена в хирургическое отделение.

По информации российских СМИ, в последние годы Римма Васильевна тяжело болела, регулярно проходила курсы лечения, которые временно улучшали ее состояние.

Как сообщила журналистам дочь Риммы Марковой, артистку похоронят 17 января на Николо-Архангельском кладбище. Перед своим уходом Римма Васильевна просила родных не устраивать ей помпезных похорон.

Татьяна Маркова, дочь Риммы Марковой:

Я специально сделала прощание и похороны так быстро и без всякой помпезности, по просьбе мамы. Она не хотела, чтобы была пресса, камеры. Вы же понимаете, она долго болела. Люди, которые помнят ее по ее творческим работам, безусловно, пусть приходят.

Римма Маркова – актриса театра и кино. Снималась в кино с 1957 года. Работала в «Ленкоме» и Театре киноактера. Известна по картинам «Родня», «Покровские ворота», «Гардемарины, вперед!», «Платки» (смотрите видео), «Ночной дозор», «Дневной дозор», «Утомленные солнцем-2» и многим другим.

Любовь зрителей Римме Марковой принесли кинокартины, где она создала яркие образы русских женщин. В числе таких фильмов – картина «Бабье царство», о жизни русской деревни в послевоенные годы, где актриса сыграла главную роль. Именно эта картина, снятая в 1965 году, принесла ей широкую известность.