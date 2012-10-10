Актриса и телеведущая Марина Голуб погибла в аварии

Новости России. В ночь на 10 октября на юго-западе Москвы на пересечении проспекта Вернадского с улицей Лобачевского в крупной автокатастрофе погибла известная актриса и телеведущая Марина Голуб. По предварительным данным, актриса поймала таксиста-частника, чтобы доехать до дома. Установлено, что водитель такси в марте нынешнего года был лишен водительских прав на 20 месяцев за езду в нетрезвом виде.

По данным полиции, автомобиль Cadillac проскочил перекресток на красный свет светофора и протаранил машину Hyundai Getz, в которой находилась актриса. После этого в машины врезались еще два легковых автомобиля – Kia и Lada.

54-летняя Голуб, получив травмы, несовместимые с жизнью, скончалась на месте происшествия до прибытия «скорой помощи». 50-летний водитель Hyundai погиб. Травмы различной степени тяжести получили еще пять человек.

Как сообщает «Русская служба новостей», ссылаясь на источник в полиции, а момент аварии Марина Голуб не была пристёгнута ремнями безопасности. Актрису зажало поврежденными частями кузова, а ремни могли уберечь её от тяжелых травм.

Водитель Cadillac с места происшествия скрылся. Личность злоумышленника установлена, ранее он неоднократно привлекался к административной ответственности за многочисленные нарушения правил дорожного движения. Сотрудники правоохранительных органов проводят мероприятия по розыску водителя Cadillac.

При аналогичных обстоятельствах в марте 2010 года погиб другой актер – Юрий Степанов. Он возвращался домой после спектакля «Три сестры». Степанов так же, чтобы добраться до дома, поймал частника. В автомобиль, в котором находился актер, на большой скорости врезалась Mazda. От полученных травм Степанов скончался. В ходе расследования виновником ДТП был признан водитель Mazda. Суд приговорил злоумышленника к трем годам лишения свободы условно.

Марина Голуб – советская и российская актриса театра и кино, телеведущая, заслуженная артистка Российской Федерации известна зрителям по художественным фильмам «О бедном гусаре замолвите слово», «Ширли-Мырли» «Рожденные бурей», «Пятый угол», «Свадьба», «Бедные родственники», «Дневник убийцы», «В июне 41-го». С начала 2000-х Марину Голуб стали приглашать сниматься и в сериалы: «Дневник убийцы», «Маросейка, 12», «Даша Васильева 3. Любительница частного сыска», «Иван Подушкин. Джентльмен сыска-2». Среди ее последних киноработ – «Водитель для Веры», «Бедные родственники», «Изображая жертву», «Человек с бульвара Капуцинок».

Марина вела передачи на различных российских телеканалах «Утренняя почта», «Доброе утро!», «Эх, Семёновна!», «Девчата». Снималась актриса и в рекламных роликах. В 1999 году вместе с актрисой Людмилой Артемьевой сыграла в рекламе конфет: «Наш начальник просто душка», «Со следующей недели работаем без выходных», «Ой, ну надо, так надо».

Несколько лет назад актриса снялась в серийной рекламе моющего средства: "7 дней чистоты с Мариной Голуб". Как призналась актриса в одном из интервью, моющее средство согласилась рекламировать исключительно ради денег.

Марина Голуб, советская и российская актриса театра и кино, телеведущая, заслуженная артистка Российской Федерации:

Кино – лотерея, поэтому и относиться к нему нужно легко, чтобы потом не страдать. Этот бизнес сейчас двигается маленькими шажками. Есть хорошие сценарии и предложения… Ради заработка в кризис мне пришлось согласиться на рекламу известного моющего средства. Деньги же откуда-то должны появляться! Одним театром сыт не будешь. Тем более на мне семья и много всяких забот и проблем. Это мой финансовый выбор. Мне кажется, самое ужасное – это получать большие деньги и не расплачиваться за них работой. Если уж тебе доверяют и платят, будь добр, выкладывайся на все сто.