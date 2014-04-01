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Активист «Правого сектора» открыл стрельбу у ресторана в Киеве. Несколько человек, в том числе замглавы администрации города, ранены

01 апреля 2014 07:15
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Новости Украины. Украине сохраняется напряженная обстановка. Правоохранители расследуют обстоятельства ЧП, произошедшего накануне ночью в центре Киеве. Вооруженный мужчина открыл стрельбу около одного из ресторанов. В результате несколько человек получили ранения, в том числе заместитель главы администрации Киева.

Милиция уже задержала стрелявшего. Им оказался активист «Правого сектора». Это политическая партия, которая еще совсем недавно носила статус экстремисткой группировки.

После стрельбы правоохранители заблокировали отель «Днепр», в котором находилась неофициальная штаб-квартира радикальной организации. По последним данным, члены «Правого сектора» покинули это здание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Стрельба

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