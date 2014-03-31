Две пенсионерки погибли в результате последствий весенних палов

Новости Беларуси. Трагические последствия весенних палов. За минувшие выходные в дежурные части МЧС со всей республики поступило свыше 200 сообщений о возгорании травы, в результате чего повреждены почти 30 строений.

В Витебской области попытки избавиться от прошлогодней травы унесли жизни двух пенсионерок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мария Бардюкова:

Я через дорогу живу, я яблоньки белила. Она по двору ходила, потом подошла к забору и запалила травку. А ветер хватанул и попер дальше. И все. Пылала здесь все.

Вячеслав Карасиков, начальник Сенненского РОЧС:

В результате возгорания сухой растительности огонь распространился на значительную территорию и возникла угроза возгорания соседских хозяйственных построек.