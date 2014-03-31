В Гродно офицер застрелился на глазах у коллег

Новости Беларуси. Офицер погиб 28 марта во время проведения учебно-методических стрельбищ в Гродно.

Как сообщает БЕЛТА, по предварительной информации, для стрельбы в тире он получил табельное оружие и патроны и выстрелил себе в голову на глазах у коллег.

Следственный комитет проводит проверку по факту гибели офицера.

Напомним, недавно свести счеты с жизнью пытался житель Минской области.

43-летний мужчина хотел утонуть в Березине после ссоры с матерью.

На номер 101 позвонила женщина и сообщила, что ее сын пошел топиться на реку Березина вблизи деревни Брыли. К месту вызова были направлены спасатели и скорая медицинская помощь.

Мужчину заметили на поверхности воды в 10 метрах от берега и спасли.