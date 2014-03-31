В Гродно офицер застрелился на глазах у коллег

Новости Беларуси. Офицер погиб 28 марта во время проведения учебно-методических стрельбищ в Гродно.
Как сообщает БЕЛТА, по предварительной информации, для стрельбы в тире он получил табельное оружие и патроны и выстрелил себе в голову на глазах у коллег.
Следственный комитет проводит проверку по факту гибели офицера.
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