Актер из «Улицы разбитых фонарей» найден мертвым в хостеле Петербурга

Новости России. Актер сериала «Улицы разбитых фонарей» Александр Стёпин найден мёртвым в хостеле, расположенном на набережной Фонтанки в Петербурге.

На теле мужчины не обнаружено признаков насильственной смерти. Не исключена смерть в результате несчастного случая.

По информации российских изданий, Александр снимал номер в хостеле во время поисков новой квартиры. Соседи по хостелу говорят, что в последнее время он жаловался на проблемы со здоровьем: говорил, что у болит голова и сердце. Киноактер умер во сне.

Администратор хостела обнаружил тело, вызвал полицию и «скорую помощь».

Стёпину было 40 лет.

Александр Стёпин снимался в сериалах «Бункер», «Ментовские войны» и «Улицы разбитых фонарей». Также он озвучивал персонажей мультфильмов, среди которых «Тачки-2», «Знакомьтесь: Дэйв» и «День, когда Земля остановилась».