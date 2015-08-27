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Актер из «Улицы разбитых фонарей» найден мертвым в хостеле Петербурга

27 августа 2015 17:26
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Новости России. Актер сериала «Улицы разбитых фонарей» Александр Стёпин найден мёртвым в хостеле, расположенном на набережной Фонтанки в Петербурге. 

На теле мужчины не обнаружено признаков насильственной смерти. Не исключена смерть в результате несчастного случая.

По информации российских изданий, Александр снимал номер в хостеле во время поисков новой квартиры. Соседи по хостелу говорят, что в последнее время он жаловался на проблемы со здоровьем: говорил, что у болит голова и сердце. Киноактер умер во сне.

Администратор хостела обнаружил тело, вызвал полицию и «скорую помощь».  

Стёпину было 40 лет.

Александр Стёпин снимался в сериалах «Бункер», «Ментовские войны» и «Улицы разбитых фонарей». Также он озвучивал персонажей мультфильмов, среди которых «Тачки-2», «Знакомьтесь: Дэйв» и «День, когда Земля остановилась».

# происшествия # Несчастный случай

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