Актера из «Реальных пацанов» признали виновным в изнасиловании и убийстве

Новости России. 23-летний актер Александр Килин, известный по эпизодическим ролям официанта в сериале «Реальные пацаны» и ученика в фильме «Географ глобус пропил» признан виновным в изнасиловании и убийстве 19-летней девушки.

Согласно материалам дела, мужчина совершил преступления 30 августа 2014 года.

Вскоре Килин был задержан и заключен под стражу.

Как сообщает СК РФ, в ходе предварительного следствия были допрошены более 40 свидетелей, а также проведены несколько судебных экспертиз. Материалы уголовного дела составили пять томов.

Ранее сообщалось, что сначала Килин «частично признал свою вину в содеянном», заявив, что не хотел убивать девушку. Однако позже изменил свои показания и полностью отрицал свою причастность к убийству.