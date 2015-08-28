Более 70 тел мигрантов найдены в грузовике в Австрии

Новости Австрии. В Австрии полиция обнаружила на шоссе брошенный грузовик, в кузове которого находились тела десятков погибших.
По информации австрийских СМИ, людей таким образом нелегально ввозили в страну.
По предварительной информации, люди задохнулись в прицепе грузового автомобиля.
Машина находилась на участке трассы между населенными пунктами Нойзидль и Парндорф. Грузовик, вероятнее всего, простоял несколько часов, возможно, всю ночь. Полицейских вызвали сотрудники дорожных служб.
Представитель правительства Австрии:
Обнаружены более 70 тел мигрантов на австрийском шоссе.
Среди погибших – 59 мужчин, восемь женщин и четверо детей.
Согласно данным полиции, мигрантов втискивали в фургон, где практически не было возможности дышать,
при этом водитель игнорировал неоднократные просьбы и проехал без паузы от сербской границы до Австрии. По последним данным, водителя грузовика уже задержали.