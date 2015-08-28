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Более 70 тел мигрантов найдены в грузовике в Австрии

28 августа 2015 16:37
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Новости Австрии. В Австрии полиция обнаружила на шоссе брошенный грузовик, в кузове которого находились тела десятков погибших. 

По информации австрийских СМИ, людей таким образом нелегально ввозили в страну.

По предварительной информации, люди задохнулись в прицепе грузового автомобиля.

Машина находилась на участке трассы между населенными пунктами Нойзидль и Парндорф. Грузовик, вероятнее всего, простоял несколько часов, возможно, всю ночь. Полицейских вызвали сотрудники дорожных служб. 

Представитель правительства Австрии:
Обнаружены более 70 тел мигрантов на австрийском шоссе.

Среди погибших – 59 мужчин, восемь женщин и четверо детей.

Согласно данным полиции, мигрантов втискивали в фургон, где практически не было возможности дышать,

при этом водитель игнорировал неоднократные просьбы и проехал без паузы от сербской границы до Австрии. По последним данным, водителя грузовика уже задержали. 
 

# происшествия # Несчастный случай

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