В Пуховичском районе на пешеходном переходе водитель сбил 55-летнюю женщину. Пострадавшая доставлена в больницу

Новости Беларуси. Водитель на Renault перевернулся в Молодечненском районе. Происшествие случилось на 20-м километре воложинской трассы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

За рулем автомобиля находился 26-летний житель Молодечно. По предварительным данным, мужчина не справился с управлением, вылетел в правый по ходу движения кювет, где машина опрокинулась. Водитель с травмами госпитализирован.