В Пуховичском районе на пешеходном переходе водитель сбил 55-летнюю женщину. Пострадавшая доставлена в больницу

Новости Беларуси. Водитель на Renault перевернулся в Молодечненском районе. Происшествие случилось на 20-м километре воложинской трассы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Водитель на Renault перевернулся в Молодечненском районе. Происшествие случилось на 20-м километре воложинской трассы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
За рулем автомобиля находился 26-летний житель Молодечно. По предварительным данным, мужчина не справился с управлением, вылетел в правый по ходу движения кювет, где машина опрокинулась. Водитель с травмами госпитализирован.
Ещё одно ДТП произошло возле деревни Веселое Пуховичского района. На 45-м километре автотрассы Минск – Гомель 20-летний водитель «Газели» на пешеходном переходе сбил 55-летнюю женщину. Минчанка переходила проезжую часть дороги по обозначенному нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель не пропустил ее и сбил. Пострадавшая доставлена в больницу.