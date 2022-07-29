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В Пуховичском районе на пешеходном переходе водитель сбил 55-летнюю женщину. Пострадавшая доставлена в больницу

29 июля 2022 14:06
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Новости Беларуси. Водитель на Renault перевернулся в Молодечненском районе. Происшествие случилось на 20-м километре воложинской трассы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Пуховичском районе на пешеходном переходе водитель сбил 55-летнюю женщину. Пострадавшая доставлена в больницу-1

За рулем автомобиля находился 26-летний житель Молодечно. По предварительным данным, мужчина не справился с управлением, вылетел в правый по ходу движения кювет, где машина опрокинулась. Водитель с травмами госпитализирован.

В Пуховичском районе на пешеходном переходе водитель сбил 55-летнюю женщину. Пострадавшая доставлена в больницу-4

Ещё одно ДТП произошло возле деревни Веселое Пуховичского района. На 45-м километре автотрассы Минск – Гомель 20-летний водитель «Газели» на пешеходном переходе сбил 55-летнюю женщину. Минчанка переходила проезжую часть дороги по обозначенному нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель не пропустил ее и сбил. Пострадавшая доставлена в больницу.

# Авария в Минской области # происшествия # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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