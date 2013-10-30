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9-летний американец пришёл в школу с заряженным пистолетом

30 октября 2013 08:56
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Новости США. Инцидент произошёл в Хьюстоне. Пистолет в рюкзаке 9-летнего мальчика заметили одноклассники. Они сразу же сообщили об этом учителю.

Заряженный пистолет школьник принёс на уроки из дома. Родителей уже вызвали в школу для объяснений.

На прошлой неделе сразу два учителя погибли от рук школьников. Напомним, 22 октября в штате Невада 12-летний ученик убил учителя и ранил двоих одноклассников. Трагедия произошла на баскетбольной площадке. Подойдя к сверстникам, подросток достал пистолет и открыл огонь. Оказавшийся рядом преподаватель пытался остановить расправу, но был застрелен в упор. Затем нападавший покончил с собой (смотрите видео).

# происшествия # Стрельба

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