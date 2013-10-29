Ураган «Святой Иуда» подбирается к Беларуси

Новости Беларуси. Отголоски урагана «Святой Иуда» затронули Беларусь: 29 октября усилился ветер, но он уже слабеет.

А вот северо-запад России испытывает на себе всю мощь стихии. В Ленинградской области более 13 тысяч человек остались без света. До этого ураган бушевал над Прибалтикой.

А накануне самый мощный за несколько десятилетий шторм застал врасплох жителей Великобритании, Германии, Бельгии, Нидерландов, Франции и Дании. Там ветер был такой силы, что устоять на ногах было практически невозможно. Гнулись светофоры и столбы, из зданий вылетали оконные рамы.

Стихия унесла жизни не менее 13 человек. На ликвидацию последствий урагана уйдет не одна неделя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Рябов, главный синоптик Беларуси (в facebook):

Шторм "Святой Иуда", обрушившийся на Великобританию и Францию НЕ ПРИДЕТ В БЕЛАРУСЬ. Он смещается к северо-востоку и сегодня будет влиять на погоду российского Северо-Запада.

В вторник ожидается: Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 6-11 м/с, порывы до 14 м/с, по северной половине порывы до 15-18 м/с. Максимальная температура воздуха +12 +17°С, по югу местами до +19°С.