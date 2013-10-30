В США 27-летний мужчина застрелил 5 человек, в том числе 2 детей, и покончил с собой

Новости США. Очередное громкое убийство в США. В штате Южная Каролина мужчина застрелил пятерых человек, а затем покончил с собой. Сперва 27-летний Брайан Суитт взял людей в заложники. Переговоры полиции с захватчиком ни к чему не привели. После того, как от злоумышленника перестали поступать ответы, спецназ ворвался в здание. Но было уже поздно. Все заложники, включая двоих детей, были убиты.

В США, где вторая поправка к Конституции гарантирует право граждан на хранение и ношение оружия, подобные случаи происходят с незавидной регулярностью. Но, несмотря на это, американские законодатели по-прежнему против ужесточения мер контроля за его оборотом. Уже посчитано, что в день в Соединенных Штатах продается около 1000 стволов огнестрельного оружия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.