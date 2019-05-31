В Цюрихе мужчина убил заложников и покончил с собой

Новости Швейцарии. В Цюрихе три человека погибли в результате захвата заложников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По предварительной информации, среди них и нападавший.
Новости Швейцарии. В Цюрихе три человека погибли в результате захвата заложников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По предварительной информации, среди них и нападавший.
60-летний мужчина взял в плен двух женщин в одной из квартир города. Прибывшие к месту ЧП правоохранители несколько часов вели переговоры со злоумышленником.
После того, как раздались выстрелы, полицейские взяли квартиру штурмом. Обнаружены тела двух женщин и мужчины. Предполагаемое орудие убийства было изъято. Прокуратура и полиция Цюриха ведут расследование произошедшего.