«Задержали 34-летнего минчанина, который в туалете ресторана удерживал 9-летнего мальчика и приставал к нему»

Новости Беларуси. Все произошло в минувшее воскресенье в одном из ресторанов быстрого питания, расположенного на проспекте Независимости в Минске. Девятилетний мальчик в заведение пришел со своей бабушкой. 34-летний незнакомец проследовал за ребенком, когда тот удалился в туалет.

Как рассказали в Центральном РУВД Минска,

ранее мужчина был судим,

в том числе – и за совершение насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних.

Татьяна Обозная, официальный представитель Центрального РУВД Минска:

23 июля 2017 года около 16.30 сработала «кнопка тревожной сигнализации» в ресторане быстрого питания на проспекте Независимости. К месту срочно выбыли сотрудники Центрального районного отдела Департамента охраны МВД Республики Беларусь. Прибывшие милиционеры задержали 34-летнего минчанина, который в туалете ресторана удерживал 9-летнего мальчика, зажимал ему рот рукой и приставал к нему.

Возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство».