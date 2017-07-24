Конструкция рухнула вниз с третьего этажа: подробности обрушения балкона в центре Минска
Новости Беларуси. Балкон – «в свободном полете». Накануне на улице Толбухина конструкция из металла и бетона рухнула вниз с третьего этажа, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. К счастью, никто не пострадал. Удар не себя принял балкон этажом ниже. Его также пришлось демонтировать.
Чрезвычайное происшествие почти в центре города. С третьего этажа вот этого дома по улице Толбухина упал балкон.
Никто не пострадал. Дом хоть и построен в 1958 году, пережил капитальный ремонт 8 лет назад.
Однако местный житель Николай, который сам всю жизнь, по его словам, занимается строительством, утверждает, что делали его «спустя рукава».
Николай Дрозд:
Нанимали из деревень людей, я просто с ними общался. Мне как строителю приходилось давать им мастер-класс, показывать, как нужно штукатурить, как нужно шпаклевать, я свои откосы на окнах делал сам.
Хозяйка квартиры на третьем этаже, балкон которой рухнул, до сих пор в шоке, и общаться с нами отказалась. За кадром поведала –
проблему заметила еще в июне.
Жильцы написали письмо в местное ЖКХ. Обращение зарегистрировали. Мастер балкон осмотрел, порекомендовал на него не заходить и тяжёлых вещей не ставить. Сам же ремонт назначили на сентябрь. Как оказалось – не успели.
Ирина Кремень, ведущий инженер ГП «Жилищно-коммунальное хозяйство Первомайского района»:
Возможно,у жильца было какое-то утяжеление конструкции, возможно, там что-то лежало. Сейчас уже не определишь. Балкон был у жильца не остеклён.
Коммунальщики обещают в течение нескольких недель разобраться, что стало причиной падения, а разрушенные балконы заменить. Кстати, сегодня в 5 часов вечера прошло полное обследование всего дома.