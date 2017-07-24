Конструкция рухнула вниз с третьего этажа: подробности обрушения балкона в центре Минска

Новости Беларуси. Балкон – «в свободном полете». Накануне на улице Толбухина конструкция из металла и бетона рухнула вниз с третьего этажа, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. К счастью, никто не пострадал. Удар не себя принял балкон этажом ниже. Его также пришлось демонтировать.

Чрезвычайное происшествие почти в центре города. С третьего этажа вот этого дома по улице Толбухина упал балкон.

Однако местный житель Николай, который сам всю жизнь, по его словам, занимается строительством, утверждает, что делали его «спустя рукава».

Никто не пострадал. Дом хоть и построен в 1958 году, пережил капитальный ремонт 8 лет назад.

Николай Дрозд: Нанимали из деревень людей, я просто с ними общался. Мне как строителю приходилось давать им мастер-класс, показывать, как нужно штукатурить, как нужно шпаклевать, я свои откосы на окнах делал сам.

Хозяйка квартиры на третьем этаже, балкон которой рухнул, до сих пор в шоке, и общаться с нами отказалась. За кадром поведала –

проблему заметила еще в июне.

Жильцы написали письмо в местное ЖКХ. Обращение зарегистрировали. Мастер балкон осмотрел, порекомендовал на него не заходить и тяжёлых вещей не ставить. Сам же ремонт назначили на сентябрь. Как оказалось – не успели.

Ирина Кремень, ведущий инженер ГП «Жилищно-коммунальное хозяйство Первомайского района»:

Возможно,у жильца было какое-то утяжеление конструкции, возможно, там что-то лежало. Сейчас уже не определишь. Балкон был у жильца не остеклён.