83-летний мужчина умер на станции метро «Пролетарская» в Минске

Новости Беларуси. Все произошло сегодня утром – в 8.35 – на станции метро «Пролетарская» в Минске.

Мужчина 1932 года рождения вышел из поезда, почувствовал себя плохо и упал на платформу.

Сначала ему пытались помочь работники и пассажиры метро, а затем и врачи скорой. К несчастью, спасти мужчину не удалось.

Предполагаемая причина смерти – сердечный приступ.

В феврале этого года мы рассказывали подробности еще одной трагедии, которая произошла в России. Биатлонистка Алина Якимкина скончалась во время этапа Кубка России в Тюмени. Сердце Алины остановилось во время индивидуальной гонки на 15 км. Подробности здесь.