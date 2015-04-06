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83-летний мужчина умер на станции метро «Пролетарская» в Минске

06 апреля 2015 12:58
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Новости Беларуси. Все произошло сегодня утром – в 8.35 – на станции метро «Пролетарская» в Минске.

Мужчина 1932 года рождения вышел из поезда, почувствовал себя плохо и упал на платформу.

Сначала ему пытались помочь работники и пассажиры метро, а затем и врачи скорой. К несчастью, спасти мужчину не удалось.

Предполагаемая причина смерти – сердечный приступ.

В феврале этого года мы рассказывали подробности еще одной трагедии, которая произошла в России. Биатлонистка Алина Якимкина скончалась во время этапа Кубка России в Тюмени. Сердце Алины остановилось во время индивидуальной гонки на 15 км. Подробности здесь.

# происшествия # Минское метро

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