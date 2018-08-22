820 утят погибли на пожаре в Березовском районе

Новости Беларуси. В Березовском районе был ликвидирован пожар в птичнике.

По информации МЧС, возгорание произошло утром двадцать первого августа. Спасатели получили сообщение о происшествии на территории предприятия, которое выращивает птицу и производит замороженный полуфабрикат к реализации.

К моменту приезда на место ЧП подразделений МЧС здание горело изнутри, создалось плотное задымление. В момент произошедшего в помещении находились 820 утят в клетках. Их возраст составлял от 40 до 50 дней.

До прибытия сотрудников МЧС работники предприятия не производили эвакуацию птиц.

Пожар был ликвидирован. В результате огонь уничтожил кровлю на площади в 600 квадратных метров. Погибли 820 птиц.

На территории предприятия расположены 39 птичников. Сотрудники МЧС не дали огню распространиться на стоящие рядом здания.

Устанавливается причина пожара. Рассматриваемая версия – короткое замыкание электропроводки.