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70-летний мужчина погиб в Полоцком районе во время сжигания травы

06 апреля 2016 07:34
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Новости Беларуси. Первые жертвы палов травы. В Полоцком районе погиб 70-летний мужчина. В нынешнем году в Беларуси из-за выжигания сухой растительности уже произошло более полутысячи возгораний. Причем 100 – только за последние сутки.

Чаще всего горят Гомельский, Минский и Могилевский регионы.  

Огнем повреждены или вовсе уничтожены почти три десятка строений, в их числе и жилые дома. Есть и пострадавшие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ближайшие дни, из-за установившейся сухой и теплой погоды, в стране может быть повышен уровень пожарной опасности в лесах.

# происшествия # Несчастный случай

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