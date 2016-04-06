70-летний мужчина погиб в Полоцком районе во время сжигания травы

Новости Беларуси. Первые жертвы палов травы. В Полоцком районе погиб 70-летний мужчина. В нынешнем году в Беларуси из-за выжигания сухой растительности уже произошло более полутысячи возгораний. Причем 100 – только за последние сутки.

Чаще всего горят Гомельский, Минский и Могилевский регионы.

Огнем повреждены или вовсе уничтожены почти три десятка строений, в их числе и жилые дома. Есть и пострадавшие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ближайшие дни, из-за установившейся сухой и теплой погоды, в стране может быть повышен уровень пожарной опасности в лесах.