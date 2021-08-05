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​В музее Янки Купалы в Минске погиб человек от отравления газом

05 августа 2021 10:16
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Новости Беларуси. В Минске при плановой проверке системы пожаротушения в здании музея Янки Купалы произошел выход углекислого газа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Есть погибший. Это 67-летний сотрудник учреждения.

​В музее Янки Купалы в Минске погиб человек от отравления газом-1

До прибытия спасателей администрация музея провела эвакуацию работников. Один из сотрудников госпитализирован. Следственно-оперативная группа работает на месте. Проводится осмотр, опрашиваются очевидцы.

# ЧП # происшествия # Фотофакт

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