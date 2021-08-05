​В музее Янки Купалы в Минске погиб человек от отравления газом

Новости Беларуси. В Минске при плановой проверке системы пожаротушения в здании музея Янки Купалы произошел выход углекислого газа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Есть погибший. Это 67-летний сотрудник учреждения.
Новости Беларуси. В Минске при плановой проверке системы пожаротушения в здании музея Янки Купалы произошел выход углекислого газа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Есть погибший. Это 67-летний сотрудник учреждения.
До прибытия спасателей администрация музея провела эвакуацию работников. Один из сотрудников госпитализирован. Следственно-оперативная группа работает на месте. Проводится осмотр, опрашиваются очевидцы.