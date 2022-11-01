62-летняя автомобилистка насмерть сбила подростка, который шёл по проезжей части в Несвижском районе

Новости Беларуси. В Минской области отмечается рост количества аварий с участием пешеходов, в том числе несовершеннолетних, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В Несвижском районе в результате ДТП погиб подросток.

Авария произошла на автодороге вблизи деревни Сейловичи. 62-летняя женщина за рулем Renault наехала на 14-летнего пешехода, который двигался по проезжей части. Он скончался на месте. Ребенок не был обозначен световозвращающими элементами.