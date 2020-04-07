Женщина-водитель врезалась в осветительную мачту на Могилёвском шоссе

Новости Беларуси. Авария произошла на Могилевском шоссе 7 апреля, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Авария произошла на Могилевском шоссе 7 апреля, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Женщина-водитель, двигаясь со стороны Селицкого в направлении поселка Сосны, врезалась в осветительную мачту. Она не пострадала.
Еще одно серьезное ДТП произошло в столице, обошлось без пострадавших. Авария с участием микроавтобуса и троллейбуса случилась на проспекте Независимости в микрорайоне Уручье.
Водитель автомобиля Mercedes, двигаясь со стороны Стариновской, въехал в стоящий из-за поломки троллейбус. В троллейбусе не было никого, а в маршрутке – только водитель. Несмотря на жесткие повреждения транспортного средства, он не пострадал.