Женщина-водитель врезалась в осветительную мачту на Могилёвском шоссе

Новости Беларуси. Авария произошла на Могилевском шоссе 7 апреля, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Женщина-водитель, двигаясь со стороны Селицкого в направлении поселка Сосны, врезалась в осветительную мачту. Она не пострадала. Еще одно серьезное ДТП произошло в столице, обошлось без пострадавших. Авария с участием микроавтобуса и троллейбуса случилась на проспекте Независимости в микрорайоне Уручье.