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Женщина-водитель врезалась в осветительную мачту на Могилёвском шоссе

07 апреля 2020 13:53
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Новости Беларуси. Авария произошла на Могилевском шоссе 7 апреля, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Женщина-водитель врезалась в осветительную мачту на Могилёвском шоссе-1

Женщина-водитель врезалась в осветительную мачту на Могилёвском шоссе-3

Женщина-водитель, двигаясь со стороны Селицкого в направлении поселка Сосны, врезалась в осветительную мачту. Она не пострадала.

Еще одно серьезное ДТП произошло в столице, обошлось без пострадавших. Авария с участием микроавтобуса и троллейбуса случилась на проспекте Независимости в микрорайоне Уручье.

Женщина-водитель врезалась в осветительную мачту на Могилёвском шоссе-6

Женщина-водитель врезалась в осветительную мачту на Могилёвском шоссе-8

Водитель автомобиля Mercedes, двигаясь со стороны Стариновской, въехал в стоящий из-за поломки троллейбус. В троллейбусе не было никого, а в маршрутке – только водитель. Несмотря на жесткие повреждения транспортного средства, он не пострадал.

# Авария # происшествия # Фотофакт

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