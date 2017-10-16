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49 туристов следовали из Праги во Вроцлав: Генпрокуратура направила в суд уголовное дело по факту ДТП с белорусским автобусом в Чехии

16 октября 2017 16:35
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Новости Беларуси. Генпрокуратура сегодня направила в суд уголовное дело по факту ДТП с белорусским автобусом в Чехии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

49 туристов следовали из Праги во Вроцлав: Генпрокуратура направила в суд уголовное дело по факту ДТП с белорусским автобусом в Чехии-1

Напомню, авария произошла в январе прошлого года. Туристическая группа из 49 человек, в которой были дети вместе с родителями, следовала из Праги во Вроцлав. Как потом выяснится, водитель, проигнорировал предупреждающие дорожные знаки, превысив скорость на этом участке дороги.

49 туристов следовали из Праги во Вроцлав: Генпрокуратура направила в суд уголовное дело по факту ДТП с белорусским автобусом в Чехии-3

Вследствие чего на повороте не справился с управлением и съехал в кювет, где автобус опрокинулся. В результате один из детей получил травмы, не совместимые с жизнью. Пострадали и другие пассажиры.

49 туристов следовали из Праги во Вроцлав: Генпрокуратура направила в суд уголовное дело по факту ДТП с белорусским автобусом в Чехии-5

# происшествия # Фотофакт # Авария

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