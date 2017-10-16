49 туристов следовали из Праги во Вроцлав: Генпрокуратура направила в суд уголовное дело по факту ДТП с белорусским автобусом в Чехии

Новости Беларуси. Генпрокуратура сегодня направила в суд уголовное дело по факту ДТП с белорусским автобусом в Чехии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомню, авария произошла в январе прошлого года. Туристическая группа из 49 человек, в которой были дети вместе с родителями, следовала из Праги во Вроцлав. Как потом выяснится, водитель, проигнорировал предупреждающие дорожные знаки, превысив скорость на этом участке дороги.