В Климовичском районе задержали грузовик с тушенкой, сыром и маслом без документов

Новости Беларуси. Более полутора тонн мясной и молочной продукции задержали таможенники. В Климовичском районе на границе с Российской Федерацией был остановлен грузовой микроавтобус с белорусскими номерами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В грузовом отсеке машины находились сыры, сливочное масло, тушенка. Весь товар белорусского производства предназначался для продажи в России. Никаких сопроводительных документов при себе у перевозчика не было.

Дмитрий Ищилович, и.о. заместителя начальника Могилевской таможни:

В настоящий момент товар изъят. Его общая оценочная стоимость составляет около 15 тысяч белорусских рублей. Сотрудники Могилевской таможни начали административный процесс. Судьбу товара решит суд.