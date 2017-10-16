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В Климовичском районе задержали грузовик с тушенкой, сыром и маслом без документов

16 октября 2017 15:10
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Новости Беларуси. Более полутора тонн мясной и молочной продукции задержали таможенники. В Климовичском районе на границе с Российской Федерацией был остановлен грузовой микроавтобус с белорусскими номерами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Климовичском районе задержали грузовик с тушенкой, сыром и маслом без документов-1

В грузовом отсеке машины находились сыры, сливочное масло, тушенка. Весь товар белорусского производства предназначался для продажи в России. Никаких сопроводительных документов при себе у перевозчика не было.

В Климовичском районе задержали грузовик с тушенкой, сыром и маслом без документов-3

Дмитрий Ищилович, и.о. заместителя начальника Могилевской таможни:
В настоящий момент товар изъят. Его общая оценочная стоимость составляет около 15 тысяч белорусских рублей. Сотрудники Могилевской таможни начали административный процесс. Судьбу товара решит суд.

В Климовичском районе задержали грузовик с тушенкой, сыром и маслом без документов-5

Перевозчику может грозить штраф свыше 1000 рублей. Конфискованный товар, скорее всего, уже в ближайшие дни будет реализован через розничную торговлю.

# происшествия # Фотофакт # Конфискация

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