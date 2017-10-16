В Климовичском районе задержали грузовик с тушенкой, сыром и маслом без документов
Новости Беларуси. Более полутора тонн мясной и молочной продукции задержали таможенники. В Климовичском районе на границе с Российской Федерацией был остановлен грузовой микроавтобус с белорусскими номерами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В грузовом отсеке машины находились сыры, сливочное масло, тушенка. Весь товар белорусского производства предназначался для продажи в России. Никаких сопроводительных документов при себе у перевозчика не было.
Дмитрий Ищилович, и.о. заместителя начальника Могилевской таможни:
В настоящий момент товар изъят. Его общая оценочная стоимость составляет около 15 тысяч белорусских рублей. Сотрудники Могилевской таможни начали административный процесс. Судьбу товара решит суд.
Перевозчику может грозить штраф свыше 1000 рублей. Конфискованный товар, скорее всего, уже в ближайшие дни будет реализован через розничную торговлю.